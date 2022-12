Droga fra Cerveteri e Ladispoli, i Carabinieri intercettano 16 assuntori • Terzo Binario News

Fermati automobilisti ubriachi alla guida e diverse le notifiche di carcerazione

Numerosi i controlli effettuati dai Carabinieri nei Comuni tra Ladispoli e Cerveteri, dove la presenza dell’Arma è stata intensificata anche con l’utilizzo di una Stazione Mobile collocata nelle rispettive centralissime Piazze Rossellini e Aldo Moro nelle fasce orarie di maggiore affluenza di pubblico.

Nella rete dei militari sono finiti 16 soggetti segnalati al Prefetto poiché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Anche sul piano dei controlli alla circolazione stradale le attività hanno portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 9 automobilisti, tutti sorpresi alla guida delle proprie autovetture con tassi alcolemici elevati, addirittura con punte di 2,8 gr/l, oltre il quintuplo del consentito, nonché ad elevare sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 30.000 Euro.

Vari interventi sono poi stati svolti per persone in stato di escandescenza e, soprattutto, per persone e autovetture sospette al fine di prevenire furti in abitazione e borseggi.

Inoltre i militari, in meno di una settimana hanno notificato, nei confronti di 10 persone, provvedimenti di carcerazione a seguito di condanna definitiva, specie nei Comuni di Cerveteri, Ladispoli e Civitavecchia.