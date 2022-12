Dal primo gennaio parcheggi blu gratis a Ladispoli per auto ibride ed elettriche • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ricorda che, partire dal 1° gennaio 2023, i veicoli a trazione elettrica e ibrida possono sostare gratuitamente, senza limitazione di orario, negli stalli blu di tutti i parcheggi a pagamento dell’intero territorio comunale di Ladispoli.

Per usufruire di tale agevolazione i proprietari/conducenti abituali/titolari del noleggio dei veicoli dovranno compilare l’apposito modulo, disponibile a partire da oggi sulla homepage del Comune di Ladispoli.

Al termine della procedura verrà generato in automatico un file pdf che il richiedente dovrà inviare al seguente indirizzo email: ladispolimobilita@comunediladispoli.it.

Il permesso sarà valido a decorrere dal momento dell’invio del modulo tramite email.

Le domande ricevute verranno gestite dal personale addetto entro 5 giorni lavorativi, pertanto, qualora il richiedente dovesse ricevere una contravvenzione in questo lasso di tempo, a causa dei suddetti tempi di lavorazione, potrà contattare/recarsi presso il Comando di Polizia Locale sito in Viale Mediterraneo n.24 per richiedere l’annullamento del verbale.

Link portale:

https://www.comunediladispoli.it/parcheggio-auto-elettriche-e-ibride/index.php