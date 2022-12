Vigilia di Natale alla coca: arrestati un 18enne e un 28enne dai Carabinieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

Dalla scorsa settimana e fino alla giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno incrementato la propria attività di controllo, intensificando la propria presenza sul territorio non solo nei luoghi di maggiore aggregazione sociale dei comuni del litorale nord della Provincia di Roma, ma anche lungo le principali arterie viarie e nei punti dove maggiore è stato il via vai di persone dedite agli acquisti per le festività natalizie.

Il fine settimana prolungato appena trascorso ha pertanto visto oltre 100 militari impegnati nel contrasto ad ogni forma di illegalità e al degrado diffuso.

In particolare, nella notte della viglia di Natale i Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Principale hanno arrestato due soggetti, un 28enne del posto e un 18enne romano, entrambi già con precedenti, poiché gravemente indiziati di detenere sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

I Carabinieri infatti, nel corso di un controllo, li hanno sorpresi a bordo di un’autovettura con oltre 20 g di cocaina già suddivisi in dosi, oltre a bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento.