Droga a Ostia, due arresti dei Carabinieri: sequestrati confezioni e preziosi per mezzo milione • Terzo Binario News

Nel corso di un’attività di controllo per contrastare lo spaccio di stupefacenti sul litorale, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Roma Ostia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato due uomini, di 34 e 38 anni, già noti alle forze dell’ordine perché già coinvolti in indagini analoghe in materia di stupefacenti, gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di una meticolosa attività di indagine che ha portato alla localizzazione di un appartamento nella zona di Ostia Levante, utilizzato da uno dei due come base per le attività illecite.

Durante la perquisizione, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno rinvenuto e sequestrato, oltre 500 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio;

21.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio;

materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, tra cui bilancini di precisione, bustine di plastica e una macchina per il sottovuoto.

Ulteriori approfondimenti da parte degli Investigatori dell’Arma, hanno permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione perquisita, anche orologi di lusso e carte prepagate per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro, su cui si stanno svolgendo accertamenti al fine di comprenderne la provenienza. I due uomini sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella zona e testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine sotto il coordinamento della Procura di Roma nel contrastare tale fenomeno.

Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.