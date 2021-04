Due interventi per Pasqua da parte degli uomini della Bonifazi.

Alle 12.10 chiamata per incendio di sterpi in località la Frasca, dove stavano bruciano pochi metri quadri di sterpaglie

Poco più di un’ora dopo, in via delle Margherite incendio di una canna fumaria messa subito in sicurezza mediante l’utilizzo di acqua nebulizzata ad alta pressione.