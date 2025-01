Dopo la rissa dell'under 17 è pace fra Tarquinia e Tolfa • Terzo Binario News

Comunicato congiunto dei due presidenti: “Abbiamo parlato coi ragazzi, va evitata la gogna mediatica”

“Spesso le parole rimangono distanti dai fatti, noi insieme, in qualità di Presidenti del Tolfa e del Tarquinia calcio, abbiamo desiderato entrambi dar seguito oggettivo al nostro comunicato congiunto incontrandoci con i relativi rappresentanti dell’under 17.

Non ci siamo dati una semplice stretta di mano, durante l’incontro, abbiamo avuto modo e maniera di dialogare con i nostri ragazzi, di ascoltarli, di discutere insieme a loro di quegli attriti che nascono al di fuori dei campi sportivi, di quanto accaduto sulle tribune ed in campo domenica scorsa, del fatto di dover necessariamente gestire certe emozioni e stati d’animo e di riportare le gare disputate al pieno e sano divertimento.

In questi ultimi giorni abbiamo letto tanti commenti sui social ma non ci siamo lasciati prendere la mano nel rispondere, non sarebbe stato utile controbattere, ci chiediamo soltanto, se, al giorno d’oggi, si abbia consapevolezza di cosa significhi ricoprire il ruolo di Presidente di un’associazione sportiva, delle piene responsabilità e dei rischi ai quali ci si espone, il tutto a favore dello svolgimento della pratica sportiva dei ragazzi.

Non è nostra intenzione nasconderci dalle responsabilità e dai fatti accaduti, non abbiamo desiderio di celarci dietro un post, quanto accaduto ha destabilizzato anche noi.

Ci auguriamo che mai più si assista a scene rabbiose e proprio per questo proponiamo uno spunto di riflessione a tutti gli addetti ai lavori, su come arginare certi fenomeni, su come relazionarsi con problemi sociali, sul come arginare situazioni di atti d’esuberanza, su come supportare le istituzioni federali per autotutela, come fare fronte comune a tutte quelle dinamiche che oltre che mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi espongono, il movimento sportivo e le figure di noi responsabili non solo alla gogna mediatica ma anche a rischi personali.

Abbiamo il dovere di provare a migliorarci”.

Asd Tarquinia Calcio e Asd Tolfa Calcio