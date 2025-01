Giornata della Memoria, a Tolfa incontro con gli alunni delle elementari e proiezione del film su Liliana Segre • Terzo Binario News

Il Comune di Tolfa ha organizzato per il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, diversi appuntamenti in ricordo delle vittime del Nazismo.

La mattina alle ore 10 al Comune di Tolfa nell’aula Consigliare si svolgerà, alla presenza della Sindaca Stefania Bentivoglio e dei consiglieri tutti, un momento di riflessione insieme agli studenti delle quarte e quinte elementari del plesso di via Lizzera.

La sera è in programma “LILIANA”, il film che in questi giorni ha fatto il giro di tutte le più prestigiose sale cinematografiche italiane. Sullo schermo la vita della Senatrice Liliana Segre, il suo vissuto, ripercorrendo i tratti salienti della deportazione nazista.

“La giornata della Memoria – afferma la sindaca Stefania Bentivoglio – è un momento di solidarietà e di riflessione internazionale che, innegabilmente, deve essere portato avanti come monito, come testimonianza e come lettura dell’attualità. Proprio alla luce degli eventi che ci giungono ogni giorno da diverse parti del mondo, creare una coscienza pacifica e di convivenza tra i popoli, è un fine che la società deve porsi e per il quale mettere in campo ogni strumento educativo possibile”.

“Un momento che unisce la nostra comunità a riflettere su quanto accaduto, la memoria è fondamentale, dobbiamo continuare a tramandarla per non ripetere gli errori fatti” aggiunge l’assessore Alessndro Tagliani, promotore degli eventi in programma insieme alla prima cittadina.