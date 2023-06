Una donna uccisa a colpi di pistola. È quanto accaduto in zona Torraccia, oggi mercoledì primo giugno, in via Rosario Nicolò, intorno alle 11. La vittima sarebbe una poliziotta.

Sul posto sono giunti gli agenti, dopo aver ricevuto la segnalazione di spari in un palazzo. Nell’androne dello stabile è stato poi rinvenuto il cadavere.