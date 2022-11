"I Giovedì dell'Archeologica", in biblioteca a Civitavecchia si parla del traffico internazionale di reperti • Terzo Binario News

Torna “I GIOVEDÌ DELL’ARCHEOLOGIA”, il 1 Dicembre ore 17 alla BIBLIOTECA COMUNALE “ALESSANDRO CIALDI” Piazza Calamatta, 18. Relatore Stefano Alessandrini (già consulente Mic, docente Arca – Association for Research into Crimes agains Art) che parlerà di “Il traffico internazionale di reperti archeologici e in musei americani: storia di un saccheggio ai danni del Belpaese”.

Il patrimonio artistico e archeologico italiano è stato per secoli martoriato dai saccheggi conseguenti alle invasioni di eserciti stranieri e al collezionismo indiscriminato di opere d’arte.

A partire dalla seconda metà del XIX secolo la razzia è continuata, arricchendo musei e collezioni negli Stati Uniti, che si andavano formando grazie alle immense ricchezze accumulate da spregiudicati uomini d’affari.

Migliaia di capolavori di arte antica e moderna e un’enorme quantità di reperti archeologici trafugati, in totale spregio delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali, hanno attraversato l’oceano Atlantico, fino ai nostri giorni.

L’Italia ha subito queste terribili perdite per molti anni, prima di arrivare a definire le linee operative per una reazione efficace volta al recupero dei nostri beni in esilio.