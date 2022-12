A Cerveteri nasce il quartetto di clarinetti Ulderico Paone • Terzo Binario News

Fondatori dell’elegante e prestigiosa formazione musicale, i Maestri Augusto Travagliati, Amedeo Ricci, Marco Luchetti e Giulia Leonardo

A Cerveteri nasce una nuova prestigiosa ed elegante formazione musicale. Si tratta del “quartetto di clarinetti Paone”, nato in onore del clarinettista Ulderico Paone, figura di rilievo nel panorama musicale italiano del ‘900.

Un ensemble di musicisti raffinato quello del quartetto, composto da tre clarinetti soprani (Augusto Travagliati, Amedeo Ricci e Giulia Leonardo) e un clarinetto basso (Marco Luchetti), che da molti anni, sia in gruppo che singolarmente svolgono un’intensa e prestigiosa attività concertistica e da camera, con esibizioni in numerosi e variegati contesti musicali, capaci di variare dalla musica classica al jazz al pop.

“Con questo quartetto, insieme ad Amedeo Ricci e Marco Luchetti, con il quale mi lega un’amicizia di vecchia data, e con la più giovane Giulia Leonardo, mia allieva e oggi uno dei pilastri del Gruppo Bandistico Cerite da me diretto, vogliamo rendere omaggio alla figura di Ulderico Paone, che fu il nostro primo Maestro di musica e che ha ricoperto ruoli di assoluto prestigio venendo nominato 1° clarinetto al San Carlo di Napoli e al Teatro dell’Opera di Roma – ha dichiarato Augusto Travagliati – abbiamo preparato un repertorio estremamente variegato ed affascinante, che spazia dalle arie celebri della ‘Carmen’ di Bizet al ‘Barbiere di Siviglia’ di Rossini, passando per le immortali colonne sonore plurivincitrici agli Oscar del Cinema dell’indimenticato Maestro Ennio Morricone, come Nuovo Cinema Paradiso e Giù la Testa, e Hans Zimmer, autore delle musiche di colossal del cinema mondiale come ‘Il Gladiatore’ e ‘Pirati dei Caraibi’”.

Elegante e versatile, il ‘Quartetto Ulderico Paone’ è l’ensemble perfetto per garantire un appuntamento musicale di qualità e in grado di coinvolgere il pubblico con i brani che hanno segnato la storia della musica mondiale.

Per informazioni e per ulteriori dettagli sul ‘Quartetto Ulderico Paone’, è possibile contattare il numero 3396067067

