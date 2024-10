Domenica torna l'appuntamento coi Picnic musicali di Tolfa Jazz • Terzo Binario News

Ci saranno escursioni e attività per bambini e al Comunale Macchiosi concerti e pranzo coi prodotti tipici locali

Domenica torna l’appuntamento autunnale con il picnic musicale di TolfaJazz, come sempre il ritrovo finale sarà al Comunale Macchiosi (posizione: https://goo.gl/maps/MPugiaXAptBe8THk7), fin dalla mattina ci saranno escursioni, passegiate e attività per i bambini. Dalle 12 poi pranzo a base di prodtti tipici, mentre alle 11 e alle 15 i due momenti musicali con i Mojo e il Circo Diatonico.

Di seguito il programma

ESCURSIONI

ore 9 passeggiate naturalistiche:

– Sasso della Strega – Abbazia di Piantangeli. Attraversando verdi boschi e ampie grascete incontreremo la particolare formazione geologica del Sasso della Strega e arriveremo ai ruderi dell’Abbazia medievale di Piantangeli, con un panorama mozzafiato sulla vallata sottostante. Guida AIGAE: Ilaria Maccarrone

Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile, adatta anche a bambini. Scarpe da trekking obbligatorie

– Tempio Etrusco – Cerro Bello. Percorreremo un tratto di strada medievale immerso nella macchia mediterranea, visiteremo i resti del tempio etrusco di Grasceta dei Cavallari e il maestoso cerro secolare denominato “Cerro Bello”. Guida AIGAE: Antonella Del Frate

Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 250m, difficoltà media, adatta anche a bambini da 9 anni in su. Scarpe da trekking obbligatorie

– Cascatella della Moletta. Un’escursione di media difficoltà che ci porterà a scoprire la formazione lavica del Sasso della Strega e gli affascinanti resti di un mulino ad acqua con una cascata naturale. Guida: Felice Tidei

Dati percorso: lunghezza 8km, dislivello 300m, difficoltà medio/difficile. Scarpe da trekking obbligatorie

– Trekking sensoriale d’autunno e bagno di foresta. Ci dirigeremo verso l’Abbazia di Piantangeli, un luogo magico dove godremo di un bellissimo panorama. Lungo il percorso faremo letture di poesie, storie, leggende e sperimenteremo attività meditative e di connessione con la natura.

Guide: Barbara Loffari, Giorgio Conti – Forest Therapy Lazio

Dati percorso: lunghezza 7km, dislivello 200m, difficoltà facile. Scarpe da trekking obbligatorie

Ore 9 escursione in MOUNTAIN BIKE

– Cerro Bello/Faggeto. Un ampio giro alla scoperta dei resti di un’abbazia medievale, del cerro secolare “Cerro Bello” fino ad arrivare al Monumento Naturale del Faggeto col suo bosco di faggi, una rarità a queste altitudini. Dati percorso: lunghezza 30km, dislivello 300m, difficoltà media

Guida: Riccardo Macii

Le escursioni sono alternative tra loro e termineranno per l’ora di pranzo presso la baita del Comunale Macchiosi.

ATTIVITA’ PER BAMBINI

– Dalle 9 Una giornata insieme agli gnomi. Sei curioso di sapere cosa fa uno gnomo durante la giornata? Allora andiamo tutti a scoprirlo aiutando gli gnomi a costruire un piccolo villaggio e imitandoli nelle attività che amano fare.

Attraverso giochi, canzoni e racconti i bambini scopriranno come la vita degli gnomi sia strettamente legata a quella degli ecosistemi in cui vivono e come tutti gli animali, le piante, gli insetti ed anche il più piccolo filo d’erba siano necessari alla loro vita. Guida AIGAE: Valentina Marchesi – Animatore del turismo naturalistico: Melissa Ili

CONCERTI

Ore 11 Mojo. La band propone un repertorio Rythm And Blues, con un sound evoluto ed influenzato dalla musicalità delle canzoni romane del secondo dopoguerra. Lorenzo Meuti: batteria, Federico Mereu: chitarra, voce, armonica a bocca, Lorenzo Cigliano: basso, Christian Ceccarelli: sassofono contralto, Alessandro Ballarini: sassofono.

Ore 15 Circo Diatonico. Ballate, Canzoni e Marcette con echi balcanici, influenze jazz e richiami alla musica popolare e alle bande e fanfare di paese creano uno spettacolo intriso di atmosfere di stile felliniano e arricchite dalle giocolerie e dagli interventi del clown/mimo “Saporito”. Clara Graziano: voce e organetto, Gabriele Coen: sax soprano e clarinetto, Rosario Liberti: bassotuba, Gianluigi Capone: mimo/giocoliere

PRANZO

Dalle 12.30 pranzo a base di prodotti tipici locali

– menù adulti: acquacotta o pasta all’amatriciana, carne alla brace e insalata, dolci tipici, acqua e vino

– menù vegetariano: acquacotta o pasta al pomodoro, fagioli, dolci tipici, acqua e vino

– menù bambini: pasta al pomodoro, salsiccia e acqua

INFO E PRENOTAZIONI

Adulti € 20,00 concerti e pranzo

€ 25,00 escursione, concerti e pranzo

€ 30,00 escursione MTB, concerti e pranzo

Bambini fino a 12 anni € 10,00 pranzo

€ 15,00 escursione e pranzo

LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO VENERDI’ 4 OTTOBRE

CONTATTI

Email: info@tolfajazz.com

Telefono e WhatsApp: 389.8384355

Facebook: Tolfa Jazz

Instagram: https://www.instagram.com/tolfajazz/

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/

Tolfa Jazz aderisce a Jazz Takes the Green, la rete dei festival jazz ecosostenibili, prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che hanno a cuore la causa Green. Gli aderenti a Jazz Takes The Green si sono dati l’obiettivo di favorire la riconversione dei festival jazz da eventi ad alto impatto ambientale a eventi Green, grazie all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) elaborati nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and Events through Sustainable Tenders, ed elencati in una apposita Check List.

Partner: Comune di Tolfa, Regione Lazio, Tolfa Cittaslow, Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi

Sponsor: Enel, Fondazione Cariciv, Tecnofit, Ipertecnica, Fasec, Movisud Srl, D&G Srl.