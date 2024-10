Adozione presto per Kanga e Talco • Terzo Binario News

KANGA, bellissima dolce cagnolina nata 4-11-2023 taglia media

KANGA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane MilanoVia Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.itsiamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAMaperto tutti i giorni, tutto l’annodalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

Con tutto l ‘ amore che possiamo dargli , con tutte le attenzioni che possiamo avere verso di lui , è proprio brutto e lacerante nel cuore avere qua un cane che fino a poche ore fa viveva da 4 anni in casa , giocava con i bambini , li abbracciava , aveva una vita scandita da abitudini , serena , tranquilla …..

QUANDO entrano in canile o rifugi i cani CESSIONI di PROPRIETÀ vedi il loro sguardo cambiare ora dopo ora , giorno dopo giorno …. si spegne la luce che brilla negli occhi , perde speranza l ‘ attesa del ritorno di chi viveva in casa con loro…. perdono punti di riferimento , allegria , gioia, serenità, cambia la vita …. si ritrovano a rapportarsi con altri cani , ad una famiglia diversa , ritmi e persone diverse …piano piano diventano tristi , si devono rimettere in gioco e perdono le sicurezze e serenità che avevano ….

Il nostro compito diventa quindi più duro , dobbiamo oltre ad occuparci di lui e tanti altri , costruire con lui un rapporto di fiducia , rispetto , collaborazione, aiutarlo nel cambio vita e poi portarlo ad avere serenità, uno stato di calma , fargli costruire nuovi rapporti … pensate cosa deve affrontare il cane …. e davvero emotivamente pesante vedere un cane di casa abbandonato in canile rifugio….emotivamente ci prova molto ….

