Domenica il Carnevale a Tolfa, conto alla rovescia per la sfilata di carri e maschere • Terzo Binario News

Pochi giorni ancora all’apertura della nuova edizione del Carnevale tolfetano, un Carnevale storico che rimanda le sue radici agli anni ‘60 quando lo stesso era gestito dalla sezione femminile della Croce Rossa locale e proponeva balli in maschera, da circa 30 anni rivisitato nella veste di maestosi carri allegorici che girano per le vie del paese.

Appuntamento domenica 11, alla Braccianese Claudia alle 14.30 per poi salire ed arrivare a convergere in Piazza Vittorio Veneto, dove il corteo verrà accolto dall’animazione di Alberto Galli e dai tanti cittadini.

Tre carri e numerosi partecipanti in maschera: quello del Gruppo SCOUT che proporrà “Il Mondo dei giochi”, e poi la Banda Musicale VERDI di Tolfa col mondo di “Harry Potter” e il gruppo dei PANICOPAURA trasformatisi in “Supereroi”.

“L’impegno dei carri è sempre un impegno importante, che necessita di volontari con capacità manuali e sartoriali – aggiunge la sindaca Stefania Bentivoglio -. Occorrono diverse settimane prima di vedere una forma chiara per le bellissime strutture che si muoveranno lungo le vie.

Non ancora definito l’ordine di apparizione dei carri che verrà, come al solito, stabilito con sorteggio. Quest’anno per la prima volta, aprirà il corteo l’APS La Rocca con una sfilata in abiti di corte, ispirati ai balli dell’800.

“Si tratta di una manifestazione che vede coniugate diverse partecipazioni: il Consiglio regionale del Lazio, le associazioni, la rete dei commercianti, la Pro Loco e naturalmente il Comune” ci tiene a specificare la sindaca.

All’evento è anche abbinata una sottoscrizione: comprando i biglietti già in vendita da tempo si può vincere uno dei molti premi offerti da negozianti e attività del paese e del comprensorio.