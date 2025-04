Domenica dedicata all'impianto di microchip dei cani presso parco Saffi a Santa Marinella • Terzo Binario News

Grande successo domenica mattina al Parco Saffi per il Microchip day riservato ai cani di proprietà. L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione A-Mici Onlus.

“Sono soddisfatto nel vedere che in tanti hanno preso parte a questo nuovo appuntamento con la microchippatura dei cani, che abbiamo voluto ripetere a distanza di pochi mesi dalla precedente per le molte richieste pervenute- riferisce il sindaco Pietro Tidei- L’obiettivo è quello di incentivare la registrazione dei cani, un passo fondamentale per contrastare il fenomeno del randagismo e garantire il benessere degli animali”.

Durante la mattinata sono stati 100 i cani alla quale è stato installato il microchip, il sistema di identificazione permanente e sicuro, fondamentale in caso di smarrimento dell’animale. Una procedura semplice e indolore per il cane, ma di fondamentale importanza per la sua sicurezza. In caso di smarrimento, il microchip permette alle autorità competenti di identificare rapidamente il proprietario e facilitare il suo ritorno a casa, riducendo il rischio di abbandono e randagismo.

“Il Comune dimostra ancora una volta la sua attenzione verso gli animali e voglio ringraziare veterinari, volontari delle associazioni e sponsor per aver contribuito al successo di questa iniziativa. Ricordo inoltre che presso il Municipio è sempre attiva la raccolta e distribuzione di cibo per cani e gatti randagi ma anche a favore delle famiglie meno abbienti per un supporto concreto al necessario nutrimento degli animali”, conclude Tidei.