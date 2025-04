Primo maggio tutti nudi ale Sabbie Nere di Santa Severa • Terzo Binario News

Iniziativa naturista della Unait con appuntamento alle 10 e aperitivo alle 17

“Il prossimo 1° maggio presso la spiaggia delle “Sabbie Nere”, ci sarà la prima giornata “naturista” del 2025!

Presso la spiaggia delle “Sabbie Nere” di Santa Severa, giovedì 1° maggio, si terrà la prima giornata di “mare” al naturale per i naturisti del Lazio.

Appuntamento alle ore 10:00 nell’apposita area segnalata dalle bandiere, con accesso alla spiaggia dal Castello e, a seguire, alle 17:00, aperitivo in spiaggia per poi “chiudere” in allegria e amicizia con il primo bagno naturista della stagione estiva 2025.

In caso di condizioni metereologiche avverse, l’evento non si terrà.

Dunque, naturista… sei il benveNUDO!“.

Unait