"Domani riapre la stazione metro A Spagna": l'annuncio di Atac • Terzo Binario News

Riaprirà domani, venerdì 4 ottobre, come da programma, la stazione Spagna della metro A al centro di un complesso intervento di restyling.

Si è conclusa infatti la prima fase dei lavori, durata 80 giorni, nel corso della quale si sono svolte le lavorazioni maggiormente invasive sul sistema infrastrutturale e dunque non compatibili con l’accesso al pubblico.

Il cantiere proseguirà, a stazione aperta, fino al termine di novembre. Come già per Ottaviano, anche per la stazione Spagna chiediamo pazienza ai clienti se alcune aree della stazione resteranno non agibili e alcune porzioni di arredo saranno mascherate dalle protezioni di cantiere.

Gli interventi strutturali: eliminate le infiltrazioni in banchina. Come già avvenuto nella stazione Ottaviano, è stata rimossa la vecchia pavimentazione in gomma nelle zone di banchina, anti-banchina e corridoio lato Villa Borghese, ed è stata sostituita con un nuovo rivestimento in resina con caratteristiche fortemente innovative e sostenibili rispetto alle soluzioni tradizionali adottate nell’ambito delle infrastrutture di trasporto pubblico.

In totale, sono stati cambiati 1.600 metri quadri di pavimenti con un evidente impatto da un punto di vista estetico e funzionale, dei quali 1100 metri quadri in area di banchina. Quest’ultima è stata oggetto di un profondo intervento strutturale, con la totale demolizione delle pareti delle banchine e della volta, per realizzare un nuovo sistema di canalizzazioni che risolvesse alla radice il problema annoso delle infiltrazioni. Tali attività hanno generato oltre 34 tonnellate di macerie e parte delle demolizioni con conseguenti nuove impermeabilizzazioni sono state effettuate anche a partire dal piano mezzanino fino alle discenderie che portano in banchina.

Gli interventi di recupero effettuati e in corso. Oltre all’importante e sostanziale lavoro di rimozione e ricostruzione totale di banchine, della volta su entrambe le gallerie, del piano mezzanino e delle discenderie, numerose attività hanno interessato la pulizia e il restauro conservativo. In particolare, sono state oggetto di intervento tutte le superfici a mosaico presenti nella stazione, mentre procederanno nei prossimi giorni le attività di rivestimento delle superfici verticali in travertino.

Altre attività da completare. I lavori proseguiranno a stazione aperta, senza interferire con il regolare servizio di trasporto, nelle prossime settimane. Verranno completati la volta di copertura in area di banchina, unitamente all’installazione di un nuovo sistema d’illuminazione. Quindi sarà realizzata la segnaletica informativa, compresi i percorsi loges, i controsoffitti, e si completeranno il rivestimento delle superfici verticali di banchine e piano mezzanino, le finiture murarie e gli arredi. Infine, verrà sostituita del tutto la vecchia biglietteria con una nuova infrastruttura che prenderà il nome di Atac Point, realizzata con un nuovo concept mirato all’accoglienza. Verranno sostituite anche le cabine degli operatori di stazione e sarà completata l’installazione di verde sulla facciata esterna.