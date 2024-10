Battilocchio al Pronto Soccorso di Civitavecchia: "Vicinanza al personale" • Terzo Binario News

Con il deputato azzurro il consigliere Luca Grossi oltre al direttore generale facente funzione della Asl Roma 4 Roberto Di Cicco e la dottoressa Maria Antonietta Grizzuti, Responsabile Uosd

Questa mattina, il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, accompagnato dal capogruppo al consiglio comunale del Comune di Civitavecchia Luca Grossi, ha visitato il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo.

Ad accoglierlo sono stati il direttore generale facente funzione della ASL Roma 4, Roberto Di Cicco, e la dottoressa Maria Antonietta Grizzuti, Responsabile UOSD “Risk Management, Qualità e Formazione” della stessa ASL.

L’obiettivo della visita, che rientra in una delle iniziative nazionali del partito, era quello di valutare le condizioni di sicurezza degli operatori sanitari, alla luce delle numerose aggressioni subite da parte dell’utenza negli ultimi anni.

“Forza Italia è in prima linea per difendere e tutelare chi lavora ogni giorno nel servizio sanitario,” ha dichiarato Battilocchio. “Insieme al segretario nazionale Antonio Tajani e ai colleghi deputati, stiamo verificando la situazione nei diversi ospedali. Devo dire che ho trovato un Ospedale San Paolo profondamente trasformato, sia in termini di sicurezza che di investimenti infrastrutturali.

Come partito, intendiamo presentare in Parlamento un ordine del giorno per richiedere un aumento dei presidi di polizia h24 negli ospedali nazionali. È nostro dovere tutelare un personale essenziale per la salute dei cittadini e, più in generale, per il benessere del Paese”.