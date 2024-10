Frana un costone tufaceo privato in via di Ceri, emessa ordinanza di chiusura della strada • Terzo Binario News

La sindaca di Cerveteri Elena Gubetti: “Verranno svolti ulteriori sopralluoghi sulla zona del cedimento, attualmente la strada è interdetta a veicoli e pedoni”

“A causa della frana di un costone tufaceo appartenente ad un privato, questa mattina abbiamo ordinanza di chiusura al transito del tratto di Via di Ceri fino all’intersezione con via Doganale, eccezion fatta per la traversa del civico n.90, dove insistono alcune abitazioni.

Come abbiamo potuto constatare non appena giunta sul posto, insieme all’assessore Francesca Appetiti, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile Comunale, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, si tratta di massi di dimensioni davvero grandi, ma che fortunatamente non hanno procurato danni ne alle cose ne alle persone.

Attualmente, per chiari motivi di sicurezza la strada è interdetta al transito sia per i veicoli che per i pedoni e lo rimarrà sino all’ultimazione di nuovi controlli geologici sulla stabilità del costone e della strada”.

A renderlo noto è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che in mattinata si è recata in sopralluogo lungo la Via di Ceri dove nella notte si è verificato il crollo di grossi massi dal costone sovrastante.

“Dopo le prime attività di messa in sicurezza della viabilità, con la Polizia Locale e la Protezione Civile che hanno provveduto al posizionamento delle transenne e della segnaletica luminosa indicante il divieto di transito, insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, intervenuti anche con l’ausilio delle reparto cinofilo, è stato effettuato un ulteriore controllo dell’area in quanto le dimensioni dei massi caduti avrebbero potuto nascondere persone o animali rimasti schiacciati durante la caduta – ha aggiunto il Sindaco – fortunatamente questa ipotesi è stata immediatamente scongiurata. Rimarrà ora da valutare eventuali ulteriori problematiche a livello idrogeologico e le tempistiche che ci porteranno alla riapertura della strada”.

A seguito dell’ordinanza, i veicoli in transito su via di Ceri in direzione via Doganale effettueranno obbligatoriamente la svolta a sinistra con inversione di marcia nel piazzale di Largo della Mola, mentre i veicoli in uscita dal Borgo di Ceri osserveranno l’obbligo di svolta a destra su via di Ceri in direzione della SS1- Aurelia.