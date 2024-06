Domani consiglio a Ladispoli sui rifiuti urbani • Terzo Binario News

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata la massima assise civica di Ladispoli, in seduta pubblica in sessione straordinaria di prima convocazione per il 27 giugno alle ore 16:30 e in seconda convocazione alle ore 17.00 presso la sede municipale, in Piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno:

1 Approvazione del piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani – aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (Mtr2);

2 Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (tari) – anno 2024;

3 Modifica regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani.