Domani al PalaPanzani grande attesa per l'under 19 del Volley di Ladispoli • Terzo Binario News

Giovedi, ore 20.00, riflettori accesi sul PalaPanzani. Scenderà in campo l’Under 19 Maschile per disputare l’ennesima gara di un Campionato interminabile, quello Regionale Under 19 Maschile di Eccellenza, che sta proiettando le sedici squadre laziali aventi diritto verso il titolo di Campione Regionale di categoria e le prime tre squadre classificate verso le Finali Nazionali.

Le rappresentative rimaste ancora in corsa per accedere alle Semifinali sono Marino (già qualificata) Volley Etruria e Fenice presenti nel tabellone vincenti, mentre dal tabellone perdenti, pronte a rientrare nella volata finale, figurano ancora Virtus, Poolstars, S.Paolo e Volley Ladispoli.

Come abbiamo detto queste ultime due gareggeranno proprio Giovedì sera al PalaPanzani in una gara senza appello. Eliminate già tutte le altre contendenti.

Per i ragazzi di Ladispoli sarà l’ennesimo esame da superare; si aggiunge alla esaltante stagione sportiva che gli stessi stanno già portando avanti anche nel Campionato Regionale di Serie D maschile. La concentrazione è ai massimi livelli e le prestazioni sembrano andare di pari passo. Restiamo in attesa di buone nuove su entrambi i fronti.