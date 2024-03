Russel Crowe in concerto a Ladispoli • Terzo Binario News

Il Sindaco Alessandro Grando e l’Assessore al Turismo Marco Porro sono lieti di annunciare un evento straordinario nell’ambito del Summer Fest 2024: l’attore premio Oscar e musicista Russell Crowe si esibirà in concerto il 3 agosto a Ladispoli, accompagnato sul palco da The Gentleman Barbers.

In una dichiarazione entusiasta il Sindaco ha affermato: “Siamo onorati di poter ospitare una star internazionale del calibro di Russell Crowe, per un evento che si preannuncia memorabile. Durante il Festival di Sanremo il premio Oscar aveva annunciato un tour estivo che farà tappa in sole 15 località italiane, e tra queste ci sarà anche Ladispoli. L’esibizione di Russell Crowe sarà senza dubbio il momento culminante della stagione estiva nella nostra città.”

L’Assessore al Turismo aggiunge: “Il Ladispoli Summer Fest continua a crescere anno dopo anno, arrivando ad ospitare artisti di fama mondiale. L’ingresso gratuito a questo concerto permetterà a tutti i cittadini e ai visitatori di godere di un’esperienza straordinaria in un’atmosfera unica. Ladispoli è nota per la sua vivace scena culturale e questo evento conferma ancora una volta la nostra reputazione come destinazione turistica di eccellenza.”

Il concerto si svolgerà in Piazza Rossellini, nel cuore pulsante della città, e sarà organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro loco guidata dal Presidente Claudio Nardocci”.