Parte il campo Fratino a Torre Flavia • Terzo Binario News

“Stiamo partendo con l’arruolamento volontari al Campo di conservazione dei nidi di Fratino a Torre Flavia.

CHI VOLESSE ENTRARE A FAR PARTE DELLA SQUADRA, CI AVVISI (viene richiesto un moderato impegno: solo qualche ora ogni qualche giorno, meglio i festivi, per controllare i nidi).

I volontari avranno diritto a : VESTIARIO (giubbetto, maglietta, pettorina, guanti Brico, cappellino, agenda, fischietto, manuale del volontario) e potranno conoscere altri colleghi.

POTRETE FARE CONSERVAZIONE ATTIVA. Nessun grande impegno: sarà divertente e utile alla Natura.

Per iscrivervi: 328.2289873 (Corrado Battisti)

Con l’occasione ricordiamo a tutti che SARA’ VIETATO INTRODURRE CANI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI SULLA SPIAGGIA E IN TUTTA L’AREA PROTETTA DI TORRE FLAVIA (proprio per tutelare i Fratini in cova)”.

Dr. Corrado Battisti

‘Torre Flavia’ LTER (Long Term Ecological Research) Station

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Aree protette, tutela della biodiversità