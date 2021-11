Domani ai Cappuccini i funerali di Enzo Cosimi - Terzo Binario News

L’81enne è morto sabato sera appena uscito dal bar di via Montanucci a Civitavecchia

Si celebreranno domani alla chiesa di San Felice da Cantalice ai Cappuccini alle 10.30 i funerali di Enzo Cosimi, l’81enne che sabato aveva appena assistito alla partita in tv nel suo bar preferito di via Montanucci insieme agli amici quando è uscito e si è accasciato al suolo.

Fra lo stupore generale, e vedendo che non si stava riprendendo, sono stati chiamati i soccorsi, con tutto il trambusto che ne è seguito. Ma è stato tutto inutile: non c’è stato neanche il tempo di trasportarlo al san Paolo, sebbene medici e infermieri fossero pronti con l’ambulanza. È spirato sul posto. A quel punto sono anche arrivati i Carabinieri della stazione di Civitavecchia per ascoltare i racconti dei testimoni che hanno visto Cosimi cadere a terra.

Capannello anche di curiosi che si sono radunati nello spazio antistante il bar, visto che via degli Orti è rimasta chiusa al traffico proprio dall’ambulanza proprio per cercare di serrare i tempi dei soccorsi.

Tanto trambusto e sirene finché il corpo dell’81enne, esaurite le procedure sul posto, non è stato portato in obitorio al San Paolo per un esame esterno, come previsto dal protocollo in casi simili.

Accertata la morte per cause naturali, il corpo è stato restituito alla famiglia.

La scomparsa di Cosimi ha destato molto scalpore perché era molto conosciuto nell’esercizio. Infatti, come indicato nel necrologio, era conosciuto con il soprannome di “er Capoccia”. Non solo: era un amante degli animali e della natura.

E in tanti sono rimasti di sasso quando lo hanno visto spegnersi all’improvviso quando fino a pochi minuti prima era con loro a gustarsi un drink e la partita di calcio in tv.