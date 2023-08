Domani a Ladispoli torna la magia del "Simposio Etrusco" • Terzo Binario News

Nella notte delle stelle cadenti, quando i sogni possono diventare realtà, come per magia in piazza Rossellini torneranno dall’Ade personaggi del glorioso passato etrusco e romano per far rivivere un’emozionante fiaba del nostro territorio. Il Simposio Etrusco, manifestazione inserita dalla Regione Lazio nell’Albo delle Rievocazioni Storiche, è organizzato dalla Pro Loco di Ladispoli in collaborazione con l’Assessorato al Turismo.

A partire dalle ore 21:30 sul paco di piazza Rossellini rivivranno personaggi (tutti figuranti volontari della Pro Loco di Ladispoli) con l’augure, l’aruspice, il lucumone con la principessa, lo scriba, i dignitari, i nobili romani ed etruschi. Sul palco sarà rievocata la celebrazione del matrimonio tra Velthur, principe etrusco, e Flavia, nobile romana, figlia del console romano, per saldare ulteriormente i legami tra le due città. Al matrimonio seguirà un sontuoso banchetto ricco di spettacoli di ogni genere per festeggiare l’amicizia tra le due città.