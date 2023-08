Auto parcheggiata male blocca il bus Cotral: traffico paralizzato a Ladispoli • Terzo Binario News

Traffico bloccato per circa un’ora nel centro della nostra città, all’altezza della piazza, a causa di una macchina parcheggiata molto male, quasi in mezzo alla strada, che impediva il passaggio di un bus Cotral.

Questo ha causato una coda di macchine lungo tutta quella parte di via Odescalchi. Panico: che fare? La polizia municipale, giunta sul luogo, ha preso il numero di targa del veicolo e ha chiamato il carro attrezzi.

Alla fine, comunque, una signora che aveva parcheggiato dall’altra parte della strada è salita sulla propria macchina, ha messo in moto e se n’è andata (con una multa anche lei per aver parcheggiato dove non si può), consentendo al bus e agli altri veicoli di passare.

Fino al momento in cui abbiamo lasciato la zona, nessun carro attrezzi era ancora arrivato.

