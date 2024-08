“Dog Show” all’Associazione Nautica Campo di Mare il 9 agosto alle 18,30 • Terzo Binario News

Grazie alla collaborazione con il gruppo “Unità Cinofile” e l’Associazione Sportiva Guardians K9 Training il gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Cerveteri – presentano il “DOG SHOW” presso l’Associazione Nautica Campo di Mare il prossimo 9 agosto alle ore 18.30.

“I nostri soci e volontari mettono al servizio della collettività” ha sottolineato il Responsabile dei Volontari ANPS di Cerveteri – Ladispoli Bruno Camposarcone “la loro competenza e professionalità, svolgendo servizi a tutela e a sicurezza dei cittadini tutti; come in questo caso faranno gli istruttori cinofili nostri volontari e responsabili dei gruppi Unità Cinofile e di quello sportivo Guardians K9 Training”

“In questo caso, abbiamo deciso di fare delle dimostrazioni – ha dichiarato il responsabile dell’Odv Unità Cinofile – di come lavorano gli istruttori e i loro cani, nella ricerca di sostanze di varia natura, come anche nelle prove di lavoro Enci di Utilità e Difesa”. “Vogliamo mostrare – prosegue invece il responsabile dell’A.S.D. Guardians K9 Training – ai cittadini come con l’addestramento gli amici a 4 zampe dell’uomo, possono anche essere di supporto e decisivi, in diversi contesti”.

“Abbiamo voluto fare questo incontro dimostrativo“ prosegue Roberto Oertel Vice responsabile dei volontari, “per far comprendere come sia importante ed utile per la sicurezza della città e la prevenzione al crimine la nostra presenza. In questo caso mostreremo come possa essere determinante la presenza dei fidi amici dell’uomo a 4 zampe. Svolgendo un’attività di volontariato e presenza sul territorio, lasciamo che le forze dell’ordine presenti sul territorio intervengano liberamente in azioni di più ampia competenza di intervento che fa capo a loro”.

“Vorremmo ringraziare in modo particolare – conclude Nanni Massimo segretario ed economo dell’ANPS sezione Cerveteri – l’associazione nautica Campo di Mare per l’ospitalità e per aver messo a disposizione l’intera area in cui si svolgerà lo spettacolo”.

Evento ad ingresso libero.