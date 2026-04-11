DiVino Etrusco di Tarquinia presentato al VinItaly • Terzo Binario News

La 20ª edizione del DiVino Etrusco sarà presentata a Vinitaly, martedì 14 aprile 2026, alle 13, presso lo stand della Regione Lazio.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le principali novità della rassegna, in programma nel centro storico di Tarquinia dal 20 al 23 agosto e dal 27 al 29 agosto 2026.

Un’edizione speciale che conferma una formula di successo capace di coniugare promozione del territorio, cultura e grande tradizione enogastronomica, valorizzando il comune passato delle città della Dodecapoli Etrusca.

Un vero e proprio viaggio tra le radici millenarie del vino, che quest’anno si arricchisce della partecipazione di nuove regioni: Sicilia e Calabria si affiancheranno alla Sardegna, già protagonista e apprezzata sorpresa della precedente edizione. A fare da cornice al percorso enoico – curato dai sommelier di FISAR Tuscia Viterbese – un ricco programma di degustazioni guidate, spettacoli dal vivo, musica, mostre e convegni dedicati al mondo del vino, pensati per appassionati, operatori del settore e visitatori. Il DiVino Etrusco è organizzato dal Comune di Tarquinia con la collaborazione della Pro Loco Tarquinia e si avvale della direzione dell’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti.