Divin Mangiando, dopo il successo del concorso al chiostro San Marco di Tarquinia showcooking con Vittoria Tassoni e Anna Moroni • Terzo Binario News

La settima edizione di DiVin Mangiando è stata ancora una volta un successo. Vinto quest’anno da Samia Baazaoui, tunisina e iscritta dalla Odv Semi di pace, con il suo tajine el bey, il concorso per cuochi non professionisti è organizzato dalla Pro loco Tarquinia con l’associazione culturale Il Prezzemolino della cuoca Vittoria Tassoni, col contributo di Regione Lazio – Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Lazio).

“Una bella serata all’insegna della cucina di qualità che ha avuto come media partner l’Associazione italiana di food blogger – afferma Vittoria Tassoni -. Vorrei ringraziare i membri della giuria, la presidente del Lions club Tarquinia Laura Voccia e i soci, che non fanno mai mancare il loro supporto alle mie iniziative; la Federazione italiana cuochi i sommelier della Fisar; l’“enogastronomo col cappello” Carlo Zucchetti; Mario Pusceddu titolare dell’azienda agricola Valle del Marta che ha ospitato la sfida tra i forenlli nelle loro cucine; il Comune e la Pro loco Tarquinia; Dimore immobiliare, Pied’Art Cafe e le molte aziende locali e del Lazio che ci hanno messo a disposizione i loro prodotti. Ci siamo divertiti a preparare dei piatti con le eccellenze del nostro territorio. Bravi tutti i partecipanti ma soprattutto il giovanissimo Simone De Santis. Con Anna Moroni, infine, saremo di nuovo al chiostro San Marco la sera del 25 agosto, alle 22, per uno show cooking a “quattro mani”, utilizzando prodotti locali: prepareremo un dolce a base di ricotta, mandorle, miele e caffè e un particolare biscotto creato dalla pasticceria Genitili che si chiama Etruscotto”.”.

La Moroni è stata madrina del concorso ed anche giurata insieme a: lo chef Salvo Cravero, il giornalista di Italia a Tavola Alessandro Creta, la sommelier della Fisar e funzionaria della Camera di Commercio Viterbo-Rieti Anna Maria Olivieri, la professoressa associata del Dibaf dell’Università degli studi della Tuscia Diana De Santis, la degustatrice e agronoma Maria Laura Nespica e l’avvocato Paolo Pirani. Suggestiva cornice della premiazione, il 19 agosto, il chiostro San Marco, nel centro storico di Tarquinia, dove si è esibito nello showcooking lo chef stellato Danilo Ciavattini, aiutato dal vincitore del Divin mangiando 2023 Giuseppe Rutigliano. I partecipanti alla gara sono stati la food blogger Maria Rosaria De Luca, le insegnanti Lucia Elena Ammazzalamorte e Claudia Scandale, la libera professionista Valeria Guarcini e Simone De Santis, appena 11 anni.