Libri, il Polo culturale di Tolfa ospita la presentazione de "La bambina di neve" • Terzo Binario News

“La bambina di neve” è il libro in cui Cristiana Cerroni racconta la sua storia. Quella di una persona albina che fin da piccolissima si è dovuta scontrare con ignoranza, pregiudizi e perfino bullismo. Ma che grazie alla su intelligenza, forza d’animo e perseveranza si è costruita una vita piena di interessi, di un lavoro appagante e molti amici, a Tolfa dove vive, ma non solo. Laureata in materie letterarie si è poi specializzata come insegnante di sostegno, lavorando nella scuola coi bambini disabili.

Il volume, pubblicato da qualche settimana con Amazon, costo 10 euro, sarà presentato venerdì alle 18 al chiostro del Polo Culturale di Tolfa, col patrocinio del Comune, nell’ambito della rassegna della Panchina Letteraraia promossa dalla Rocca Aps Centro Anziani, e con la collaborazione della Fidapa sezione Tolfa, di cui l’autrice fa parte.

All’incontro con l’autrice, presentato da Eugenio Bottacci, prenderanno parte, per i saluti, la sindaca Stefania Bentivoglio, le presidenti dell’Aps LA Rocca e della Fidapa, rispettivamente Daniela Cedrani e Giuseppina Esposito. Interverranno Antonio Passaro, dirigente scolastico e tiflologo, Cristiana Vallarino, giornalista e Rosella Pierini, insegnante. Letture a cura di Giovanni Padroni.