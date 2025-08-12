Diventa donatore di midollo osseo, salva una vita: giovedì 21 agosto Admo alla Spiaggia Renzi a Campo di Mare • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Admo realtà di vitale importanza nella sensibilizzazione, iscriversi al registro dei donatori di midollo significa poter salvare la vita di chi ha bisogno”

Un pomeriggio speciale quello che giovedì 21 agosto, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 vedrà protagonista presso la “Spiaggia Renzi” a Campo di Mare l’Admo – Associazione Donatori Midollo Osseo. Volontari dell’Associazione saranno infatti presenti in spiaggia per sensibilizzare e promuovere l’importanza, preziosa e in tante circostanze davvero vitale, di diventare donatori di midollo osseo. Sul posto, sarà possibile effettuare un piccolissimo prelievo salivare per iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo di Admo e divenire dunque potenziali donatori. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri 3342307206 – 3335677430 e 3509627170.

“L’unica cura efficace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e mielomi è il trapianto di midollo osseo e purtroppo, solamente una persona ogni 100mila è compatibile con chi è in attesa di una nuova speranza di vita – ha spiegato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Admo, l’Associazione Donatori Midollo Osseo, da tantissimi anni su scala nazionale si impegna proprio a trovare quella persona, quella persona che con un piccolo ma infinito gesto di altruismo e amore verso il prossimo può rappresentare la vita, può salvare chi ha bisogno. Per questo è importante che giovedì 21 agosto siano tante le persone a far visita al punto solidale allestito dall’Associazione”.

“La giornata è rivolta ai giovani, a tutte le persone tra i 18 e i 35anni – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – chiunque di voi vorrà, e l’auspicio è che siate davvero in tanti, potrà recarsi alla Spiaggia Renzi e sottoporsi ad un piccolo prelievo salivare: in questo modo potrete dunque iscrivervi al registro dei donatori Admo e in un futuro, qualora qualcuno ne dovesse avere il bisogno, essere proprio voi a salvare la vita di qualcuno. A tutti i volontari e rappresentanti dell’Associazione, rivolgo un caloroso in bocca al lupo e un sincero ringraziamento per l’impegno e il grande lavoro che sempre svolgono a sostegno di una causa così nobile”.

L’Associazione Donatori Midollo Osseo è nata nel 1990 con lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre neoplasie del sangue.

ADMO svolge un ruolo fondamentale di sensibilizzazione, fornisce agli interessati tutte le informazioni sulla donazione del midollo osseo e segue il potenziale donatore fino alla tipizzazione HLA e quindi alla sua iscrizione nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) nel più assoluto rispetto della normativa sulla privacy.

Per maggiori informazioni visitare il sito internet www.admo.it