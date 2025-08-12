A Cerveteri messe a dimora 250 nuove piante con fioriture stagionali per una città più bella, accogliente e curata • Terzo Binario News

Da oggi Cerveteri, Campo di Mare, Cerenova e Borgo di Ceri si colorano di 250 nuove piante decorative, grazie all’iniziativa promossa dall’amministrazione con la Multiservizi Caerite.

L’obiettivo è semplice ma importante: rendere più belli i nostri spazi verdi, le nostre strade e rafforzare l’idea che valorizzare la città è una responsabilità condivisa.

Il Comune fa la sua parte, ma la bellezza e il decoro urbano vivono solo se tutti i cittadini contribuiscono, rispettando gli spazi pubblici, non sporcando e tenendo ordinate le proprie aree.

Le nuove piantumazioni riguardano: la rotonda di Largo Almunecar, la rotonda prima del cavalcavia di Campo di Mare, il Lungomare dei Navigatori Etruschi e il Borgo di Ceri. Sono state scelte pervinche, verbene, lantane, bulbine, westringie e pinniseti, piante resistenti e decorative, capaci di dare colore e vitalità a lungo.

“Fare in modo che la città sia bella e accogliente è una responsabilità di tutti – sottolinea il Sindaco Elena Gubetti – con questa iniziativa vogliamo rafforzare il senso civico e rendere più verde e colorato il nostro magnifico territorio. Ma per mantenere questo risultato serve l’impegno di ciascuno: rispettare, curare e custodire ciò che abbiamo”.

Il progetto, coordinato dalla Dottoressa Bianca Martina Pes, responsabile del monitoraggio e della riqualificazione ambientale per Multiservizi Caerite, proseguirà nei prossimi giorni e, se possibile, in base alla disponibilità delle piante, interesserà anche altre aree verdi cittadine.