Allerta caldo di livello 1 su Civitavecchia • Terzo Binario News

Attenzione giovedì 22 giugno su avviso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato il nuovo bollettino relativo alle ondate di calore, in base al quale si prevede per Civitavecchia una allerta caldo di livello 1 per la giornata di dopodomani (giovedì 22 giugno).

Sono previste temperature alle ore 14 di 32 gradi e una temperatura massima percepita di 34 gradi.

Si raccomanda la massima attenzione soprattutto agli anziani e ai soggetti affetti da patologie per le quali sia sconsigliata l’esposizione prolungata ad alte temperature, in particolare nelle ore più calde della giornata.

In merito alla cura degli animali domestici e alla prevenzione degli effetti anche molto gravi dei colpi di calore, si riporta di seguito il link di un utile opuscolo del Ministero della Salute.