Disostruzione delle condotte, Ficoncella chiusa oggi ma domani riapre • Terzo Binario News

Troppo calcare, intervento di manutenzione ordinaria nell’impianto termale pubblico di Civitavecchia

L’eccesso di accumulo di calcare ha reso necessario un intervento di manutenzione ordinaria che ha costretto oggi alla chiusura della Ficoncella.

Come fa sapere Csp,”si aggiornano tutti gli utenti dei Bagni della Ficoncella che, a causa di un guasto tecnico, la struttura resterà chiusa per la giornata odierna.

I Bagni della Ficoncella riapriranno regolarmente al pubblico domani mattina, sabato 31 maggio, con il consueto orario.

Grazie al tempestivo intervento della squadra “Pronto Intervento” di CSP, iniziato già dalle prime ore di questa mattina, si è riusciti ad individuare le cause del guasto su una tubatura che, come noto, ha reso necessario la chiusura temporanea della struttura per questioni di sicurezza.

I Bagni della Ficoncella saranno quindi accessibili agli utenti da domani, sabato 31 maggio, a partire dalle ore 8:00.