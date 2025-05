Incendi a Civitavecchia, pompieri al lavoro su due fronti • Terzo Binario News

Fiamme alla Scaglia e al Padel Village di via Montanucci

Parte la stagione degli incendi di sterpaglie per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Da questa mattina i Vvf sono stati impegnati su due importanti fronti di fuoco. Alle 12 gli uomini della Bonifazi sono intervenuti in via della Scaglia.

A bruciare erano circa tre ettari di vegetazione. I Vvf hanno repentinamente arginato le fiamme impedendo loro di minacciare le abitazioni adiacenti.

Alle ore 15.30 si sono portati in via Massimo D’Azeglio zona Padel Village. Gli uomini della Bonifazi si sono portati sul posto con la 17A e l’autobotte AB17, per contenere prima possibile l’avanzare delle fiamme.

Grazie al meticoloso lavoro l’incendio è stato domato senza che arrivasse al parco auto e impianto sportivo siti nelle immediate vicinanze. Non si è registrato nessun ferito.