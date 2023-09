Disagi senza fine sulla Fl3, la Rete degli studenti di Bracciano in presidio coi pendolari: assente il Sindaco Pizzigallo • Terzo Binario News

Note sono ormai le problematiche che vanno avanti da mesi sulla linea FL3 Roma-Viterbo, a causa di lavori sulle infrastrutture, che rendono de facto non garantito il diritto alla mobilità a migliaia di student3 e pendolar3 che ogni giorno si spostano verso la Capitale o verso Viterbo per motivi di studio e di lavoro.

«Come Rete degli Studenti Medi di Bracciano» spiega il coordinatore Simone Montori, «crediamo che negare dei trasporti pubblici funzionanti equivalga a negare il diritto allo studio a tutt3 l3 student3 che, per necessità o per scelta, raggiungono le scuole con i treni.»

Proprio per questo motivo, l3 student3 del territorio sabatino hanno deciso di partecipare al presidio che si è tenuto oggi presso la stazione di Anguillara Sabazia, insieme a tutt3 l3 pendolar3 del territorio, che ha raccolto la partecipazione di più di un centinaio di cittadin3 e student3.

«Questa lotta deve rappresentare un tema unitario per tutt3» spiega il coordinatore, «proprio per questo motivo crediamo sia necessario lavorare in maniera sinergica con tutti i territori coinvolti; fondamentale è stata la partecipazione dei Sindaci Crocicchi, Rallo, dell’ex consigliere regionale Minnucci, dei consiglieri comunali e delle coalizioni di CSX del territorio.»

Assente il Sindaco Pizzigallo, che ancora una volta dimostra essere lontano dalle esigenze del3 cittadin3.

RETE DEGLI STUDENTI MEDI DI BRACCIANO

e del territorio sabatino