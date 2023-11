“Lotta dura sarà finchè non cambierà”.

Questo il motto del Comitato Pendolari, che invita cittadini e pendolari ad unirsi in corteo per manifestare sotto la Sede di Cotral in Via Bernardino Alimena n.105, in zona Romanina.

Una manifestazione per lamentare i disservizi che quotidianamente sono costretti a vivere sulla linea ferroviaria della Roma Lido.

L’appuntamento è per venerdì 24 novembre alle ore 09:00.