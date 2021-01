Dipendenti ex Alitalia, nuovi incontri del comune di Fiumicino - Terzo Binario News

“Proseguono gli incontri con i sindacati in relazione alla bozza del nuovo piano industriale ITA (ex Alitalia), che ad oggi è all’attenzione del Parlamento.

Come Assessora al Lavoro del Comune di Fiumicino – dichiara l’assessora Anna Maria Anselmi – ho deciso di convocare una serie di incontri, dapprima con i sindacati, nei quali discutere e valutare il nuovo piano industriale.

Non vogliamo farci trovare impreparati. L’obiettivo è quello di presentare all’Amministrazione Straordinaria di Alitalia e alle Istituzioni competenti modifiche e proposte che prevedano una revisione del piano anche e soprattutto in considerazione della tutela dei posti di lavoro (sono circa 11.000 i dipendenti Alitalia).

Il piano industriale deve essere un piano di rilancio che vede la nuova ITA, come una compagnia importante, che punti al futuro con fiducia e coraggio e non una compagnia “regionale”. Continueremo i nostri incontri diretti a lavorare di concerto con i sindacati, con i lavoratori e con le istituzioni. Il Comune di Fiumicino deve avere un ruolo da protagonista in questo dibattito nazionale”.