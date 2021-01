Giorno della Memoria 2021: le iniziative di Italia Nostra Litorale Romano - Terzo Binario News

Appuntamento su iniziativa di alcune sezioni di Italia Nostra

Lazio in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2021.

Prevede il coinvolgimento delle scuole l’iniziativa organizzata dalla

sezione di Italia Nostra Litorale Romano in collaborazione con la

Fondazione Ferramonti.

In occasione dei progetti Ecoschool/Tirreno, la Scuola “Erminio Carlini”

dell’I.C. Fregene Passoscuro organizza un evento in streaming, con la

partecipazione degli alunni delle classi 1^ A e 5^ A. L’obiettivo è

trasmettere i valori del rispetto, del dialogo e della libertà

individuale, contro l’ignoranza e contro ogni forma di discriminazione e

di violenza.

Un percorso per comprendere come sia necessario vigilare

sui comportamenti per evitare che crescano le piante infestanti

dell’ingiustizia e dell’odio. L’incontro che partirà alle 11 vede gli

interventi di Stefania Bragaglia, di Tiziana Cundari, degli studenti

della classe 1^ A sul tema “Il rispetto dell’altro”, della professoressa

Donatella Muià, Responsabile della didattica della Fondazione

Ferramonti, di Michela Cisternino, degli studenti della classe 5 sulla

“Favola della Fretta e della Memoria”, di Carlo Spartaco Capogreco,

storico dell’Università della Calabria. Coordinatrice della giornata

Anna Longo, Giornalista Radio Rai.