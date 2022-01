Diocesi, il Vescovo SE Ruzza inaugura gli incontri della Scuola di Cittadinanza - Terzo Binario News

Con una Lectio Magistralis del Vescovo SE Gianrico Ruzza si è inaugurato il primo ciclo di incontri della SCUOLA DI CITTADINANZA, promossa dall’Osservatorio Sociale della Diocesi di Porto-S.Rufina.

Diocesi che vuol essere attiva nella vita civile, sociale, economica, politica: una proposta che si rivolge a tutti, perché cittadini siamo tutti, giovani e adulti, donne e uomini, occupati, disoccupati e pensionati, chi sta bene e chi è povero.

E’ stato presentato il calendario e il programma degli incontri, nella consapevolezza di essere dinanzi all’esaurimento delle culture, di non veder nascere un pensiero nuovo da nessuna parte, né da parte laica né da parte cristiana. Siamo tutti immobili, fissi su un presente che si cerca di rabberciare in qualche maniera da parte di tutti. Questa visione però non è catastrofica, è realista; non è pessimistica, perchè la speranza non viene meno, la speranza che attraverso vie nuove e imprevedibili si faccia apertura a un mondo diverso, un pochino più vivibile, certamente non di potere. L’appello dei promotori è il grido di chi dice: “Aspettiamoci delle sorprese ancora più grosse e più globali, dei rimescolii più totali.Quindi attrezziamoci per questo. Convochiamo delle giovani menti che siano predisposte e che abbiano, oltre all’intelligenza, il cuore.”

Lectio magistralis del vescovo SE Ruzza

Tra i partecipanti anche la Consigliera Regionale Marietta Tidei, Luca Quintavalle consigliere comunale di Ladispoli, Silvia Marongiu segretaria PD Ladispoli, Gino Ciogli già Sindaco di Ladispoli e Cerveteri,

Gli incontri si tengono in presenza e in streaming su YOUTUBE, ogni venerdì dalle 18.30 alle 20 nella scuola di formazione teologica Card. E.Tisserant, Via Odescalchi 187 – Ladispoli (RM).

Prossimo appuntamento venerdì 4 febbraio col Prof. E.Giannone Rettore del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni sul tema “Cittadinanza responsabile, casa comune, sussidiarietà”.