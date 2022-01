SpazioLiberoBlog, cinquanta firme per dire "no" al biodigestore a Civitavecchia - Terzo Binario News

Amici e collaboratori di SpazioLiberoBlog esprimono la loro contrarietà alla proposta, approvata nella conferenza dei servizi della Regione Lazio, di consentire la realizzazione sul territorio di Civitavecchia di una stazione di trattamento per lo smaltimento di rifiuti organici (biodigestore).

Nonostante i pareri negativi della Asl, della Sovrintendenza e del Comune, i responsabili del procedimento regionale hanno espresso parere positivo.

Le ragioni del nostro netto dissenso sono semplici e di assoluta evidenza.

Il territorio di Civitavecchia non può e non deve sopportare altre servitù nocive alla salute dei cittadini.

Non è pensabile che un Comune peraltro di ridotte dimensioni territoriali, possa essere oggetto di una sistematica aggressione.

In questo periodo ci troviamo difronte all’avanzare di progetti che hanno come comune denominatore la assoluta mancanza di considerazione per la città, per i suoi abitanti e per il suo territorio: dal progetto per l’insediamento di una nuova centrale a gas, a quello per un impianto di piscicoltura a mare, fino al biodigestore.

Un assalto continuo al territorio all’insegna di inquinamento, peggioramento delle condizioni di vita e di salute e di un sistematico arretramento di altre possibilità di sviluppo, alternative a quelle che si sono affermate dal dopoguerra.

Civitavecchia merita rispetto e un futuro che ne valorizzi le potenzialità.

Facciamo appello al Comune, ai partiti, alle organizzazioni sindacali e a tutti i centri di vita sociale e collettiva affinché si sviluppino iniziative unitarie e ferme contro ogni scelta che contrasti con le aspirazioni dei cittadini di avere uno sviluppo capace di valorizzare le risorse naturali, ambientali ed umane della città e dei territori limitrofi. ALESSIO GISMONDI, ALFIERO ANTONINI, ANNALISA CONTU, ANNA PALLUCCO, BENEDETTO SALERNI, BRUNO PRONUNZIO, CARLO FALZETTI, CATERINA VALCHERA, CLAUDIO GALIANI, CORRADO BONIFAZI, DANIELE DI GIULIO, DARIO BERTOLO, ELIO PALMISANO, ENRICO CIANCARINI, ENRICO IENGO, ERALDO RICCOBELLO, ERNESTO BERRETTI, ETTORE FALZETTI, FABRIZIO BARBARANELLI, FRANCESCO CORRENTI, FRANCO PAPA, GABRIELLA RAMONI, GIANCARLO MARUCCIO, GIANNA DI MARCO, GIOVANNI INSOLERA, LUCIA SCAGGIANTE, LUCIANO DAMIANI, MARCELLO ROCCHETTI, MARCO PIENDIBENE, MARINA MARUCCI, MARINA PELUSO, MARIO DEI GIUDICI, MAURO IENGO, PAOLA ANGELONI, PAOLA LIBERATORI, PAOLA RITA STELLA, PIERO ALESSI, PIERO PACCHIAROTTI, RITA BUSATO, ROBERTO FIORENTINI, ROBERTO SANZOLINI, ROSAMARIA SORGE, STEFANO BALOTTARI, STEFANO CERVARELLI, VALENTINA DI GENNARO, VALENTINO CARLUCCIO.

