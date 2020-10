Dinamo Basket Ladispoli, collaborazione con la Tirreno Santa Marinella - Terzo Binario News

Si è svolta ieri in video conferenza la riunione delle società di serie C femminile Lazio, nel corso della quale le 19 squadre iscritte sono state inserite, mediante sorteggio libero, in due gironi rispettivamente da 10 e 9 squadre che si affronteranno in gare di andata e ritorno.

Le squadre, in rappresentanza di tutte le provincie laziali, al termine della stagione regolamentare che partira’ il 15 Novembre (salvo eventuali nuove disposizioni determinate dall’emergenza Covid) affronteranno i playoff che determineranno le 2 promosse in serie B.

Il calendario sara’ organizzato in modo tale da consentire quanto piu’ possibile la gestione di eventuali rinvii per cause legate al Covid (positivita’ di una o piu’ atlete, quarantene fiduciarie gruppo squadra, etc.); in questo la Federazione, e in particolar modo il Presidente del Comitato Regionale Lazio Avv. Stefano Persichelli, e’ stato molto chiaro: sara’ ovviamente un’annata particolare, ma la determinazione e’ massima cosi come massimo sara’ l’impegno di tutti per consentire uno svolgimento regolare nella maggiore sicurezza possibile, nel rispetto assoluto di protocolli e regole stringenti.

La Dinamo Ladispoli targata ancora una volta Istituti Privati Atlante, grazie anche alla collaborazione nata con la Tirreno Basket di Santa Marinella che ha messo a disposizione 5 ottime under 20, e’ l’unica societa’ del litorale romano a prendere parte a questa sfidante (mai come ora!) competizione; le ragazze di Capitan Gianna Gigliesi sono pronte e determinate, Francesca Caccamo, Giulia Terenzi, Rebecca Rateanu e Matilde Mercolini, solo per citare le piu’ tenaci ed “agguerrite”, non vedono l’ora di poter ricominciare, perche’ sono ben consapevoli che gia’ solo questo e’ una grande vittoria, ma piu’ in generale in casa Dinamo sono tutti molto determinati e l’obiettivo prioritario rimane semplicemente quello di impegnarsi al massimo, ancora di piu’, e continuare ad andare avanti passo dopo passo, con la speranza che ognuno nel proprio piccolo faccia attivamente e responsabilmente la propria parte e che la situazione generale da qui a meta’ novembre possa migliorare.