Dimessi e guariti superano i contagi per la prima volta - Terzo Binario News

Dimessi e guariti superano i contagi. Crescono ancora i guariti, secondo i dati della Protezione civile, da coronavirus: sono 3.033 in 24 ore. I decessi sono 464 mentre i nuovi casi di contagiati sono 2.646, portando a un totale in Italia di 106.848 persone con il virus: di queste 2.267 sono in terapia intensiva, 117 meno di ieri; 22.871 ricoverati in altri reparti con sintomi trattabili. In Lombardia sono 70.165 i positivi al Coronavirus, 1073 in più di ieri. I decessi sono arrivati a 12.940 (+200), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sotto quota 800: sono infatti 790 (-27). I ricoverati Covid negli altri reparti sono invece 9.192 (500 meno di ieri).

Borrelli: “In Italia altri 464 morti e 2.646 nuovi positivi. Per la prima volta il numero dei guariti e dimessi, più 3.033 rispetto a ieri, supera quello dei nuovi casi, più 2.246”. Lo ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, aggiungendo che “2.267 persone sono in terapia intensiva, 177 meno di ieri e 22.871 quelle ricoverate con sintomi”. I morti sono saliti di nuovo: 464, che in tutto salgono così a 25.549.