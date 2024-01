Dimensione Danza Cerveteri "in trasferta" a Montalto di Castro • Terzo Binario News

Al teatro Lea Padovani spettacoli di grandi e piccoli

Domenica 21 gennaio la SSD Dimensione danza 2000 presenterà, come da tradizione, lo spettacolo invernale nel Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro diviso in due parti, la prima con protagonisti i corsi della fase ludico preparatoria e mini hip hop e la seconda i corsi di specializzazione di danza classica, contemporanea, moderna e hip hop. Un titolo prettamente appropriato.

Viste le prenotazioni che porteranno nella cittadina viterbese oltre mille persone tra protagonisti e spettatori. La Direttrice artistica Alessandra Ceripa esprime tutta la sua soddisfazione per la scelta della scuola di tante allieve e allievi, nel 23° anno di attività, sempre più diventata una comunità autonoma ed efficace.

Impostata su principi saldi, veri senza regalare facili illusioni ma serenità, felicità e verità. Qualcuno ha detto che “nessun’arte più della danza libera dalla pesantezza delle cose, attraverso la piena espressione di mente e cuore.

Il corpo si muove sulla musica, finalmente libero da ogni vincolo, per comunicare la propria forza interiore. La danza regala la libertà più grande che possa esistere: mostrare la persona che si è senza inibizioni, fragilità e paure. Con queste convinzioni ho portato avanti con tanto impegno e tanti sacrifici per 23 anni la mia scuola “.

Ma non solo il settore della danza rende soddisfatta Alessandra. Anche il settore della “Attività fisiche finalizzate al benessere della persona, raccoglie tante iscrizioni. “Cresce sempre di più, conferma Alessandra, la convinzione che questa attività, se ben applicata incide in modo significativo sulla qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere globale della persona, anche nella sua dimensione psicologica”.

A disposizione di Alessandra un organico di grande qualità di insegnanti: Paola Tricerri, Arianna Galassi, Stefano Capelli, Tonia Labriola, Martina Sciotti, Silvia Mantovani e Sara Ricci, coadiuvate dalle assistenti Giorgia Rossi, Sara Ferraioli e Melania Valente. Uno staff arricchito dalla presenza della Prof. Claudia Marzano del Teatro dell’Opera di Roma.

Una grande novità dell’anno è rappresentata dal corso Musical tenuto dal bravissimo Emanuele Castrucci.

“Ringrazio il Comune di Montalto di Castro che, pur avendo il Teatro Lea Padovani super impegnato con un cartellone di grandi spettacoli, ogni anno ci concede di mettere in atto il nostro spettacolo che accresce il dispiacere di non avere a Cerveteri, un teatro come chiede e merita la nostra città”.