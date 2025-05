Dimagrire di 1 kg è facile… basta sapere come farlo bene! • Terzo Binario News

Ci sono volte in cui perdere 1 kg sembra un’impresa da veri titani. Ma noi ti assicuriamo che è più facile di quanto paia! Sai effettivamente quante calorie contiene 1 kg di massa grassa?

Com’è stato dimostrato in più occasioni dalla scienza, è più semplice perdere 30 chili che 1. Assurdo, no? Eppure, se vuoi perdere 1 kg, probabilmente vuoi ottenere risultati in fretta; ma, così come non hai messo su quel chilo in un giorno, non lo butterai giù in altrettanto tempo. Infatti, perderai soltanto liquidi.

Se segui una dieta sana, ti alleni costantemente e integri prodotti come peptidi, bruciagrassi o soluzioni specifiche come MENT trestolone , di sicuro agevoli il processo di dimagrimento perché questi approcci, a patto che siano correttamente combinati tra loro, sono sinergici.

La domanda, tuttavia, è: sai davvero quante calorie sono contenute in 1 chilogrammo di grasso? Scopriamolo subito!

Buona lettura.

Sai a cosa corrisponde per te un chilogrammo di grasso?

Ebbene, a esattamente 7.700 kcal, cioè le calorie contenute in un chilo e mezzo di cioccolata al latte e 15 chili di mele!

Ecco perché non ingrassi a vista d’occhio se in pausa caffè ti mangi un quadretto di cioccolata. L’importante è che sia una coccola occasionale e non una cattiva abitudine!

Su cosa si fonda il deficit calorico

In deficit, innanzitutto dovresti bruciare più energia di quanta ne assumi. Ci sono svariati modi per riuscirci, ma qui di seguito abbiamo elencato quelli in assoluto più efficaci.

Consuma meno cibo, ma non ridurre drasticamente l’introito calorico perché le abbuffate, in quei frangenti, sono ahinoi dietro l’angolo. Per non parlare del circolo vizioso della fame compulsiva!

Fai più attività fisica ma senza esagerare per scongiurare l’ overtraining che, non solo ti farebbe bruciare la massa magra, ma aumenterebbe il rischio di infortunio.

che, non solo ti farebbe bruciare la massa magra, ma aumenterebbe il rischio di infortunio. A + B = Combina questi due approcci e otterrai una combo super efficace!

Come perdere efficacemente 1 kg, allora?

Poniamo il caso che non sia solito/a praticare sport e che consumi una dieta di circa 2.000 kcal al giorno.

Se non apporti le dovute modifiche, preserverai il peso attuale.

Se riduci l’apporto calorico di 500 kcal, perderai 1 kg in 14 giorni. Tuttavia, questa soluzione, seppur allettante, non è indicata nel lungo termine.

Se riduci l’apporto calorico di 250 kcal al giorno e, oltretutto, inizi a praticare consapevolmente attività fisica come minimo dalle tre alle quattro volte alla settimana, allora potresti tranquillamente perdere un chilo in modo sostenibile nell’arco di 14 giorni (al pari dello scenario precedente).

Conclusione

Ecco che, dunque, perdere 1 kg di grasso in eccesso, per quanto impegnativo, non è affatto un’impresa impossibile… a patto che non ti imponga di avere l’acqua alla gola né che pretenda troppo da te e dal tuo corpo!

Solo seguendo una dieta bilanciata e adottando una routine strutturata, con l’aiuto dei giusti integratori, riuscirai effettivamente a fare la differenza sulla bilancia.