Diecimila euro per operare il cane adottato e permettergli d camminare: gara di solidarietà per Aaron • Terzo Binario News

Non immaginavano a cosa andavano incontro quando lo scorso aprile hanno adottato un cucciolo di pastore abruzzese maremmano. Per accogliere quella nuvola di pelo bianco, una giovane coppia di Fermo di Romagna è andata fino in Toscana dove si trovava la cucciolata indesiderata in cerca di famiglia. Purtroppo a distanza di pochi mesi il cucciolo ha cominciato a camminare male e a peggiorare sempre di più fino a quando, portato in clinica veterinaria, ha ricevuto una orribile diagnosi.

Aaron deve essere operato alle anche con l’apposizione di speciali protesi e il preventivo di spesa di una clinica di eccellenza romana è di 10.000 euro.

Stesso preventivo per un’altra clinica di Cremona: 4000 euro a zampa piu’ iva a cui aggiungere tutti gli esami necessari all’intervento.

Una spesa di più di diecimila euro per poter permettere a questo cucciolone di poter camminare a cui si aggiungeranno i costi della fisioterapia. Ma i proprietari non dispongono di una cifra così ingente e si sono rivolti all’associazione EARTH che ha fatto partire una raccolta fondi per Aaron.

“E’ orribile vedere un cucciolo che dovrebbe giocare e correre e che invece non riesce nemmeno ad alzarsi” spiega Valentina Coppola, presidente di EARTH “purtroppo le spese veterinarie in questi casi sono proibitive e molti lasciano il proprio cane al canile o peggio. Invece questa coppia sta lottando per dare una possibilità ad Aaron ed è per questo che bisogna aiutarli”

L’associazione EARTH ha promosso una raccolta fondi su Facebook che ha avuto molte condivisioni. “Per Natale si fanno tanti regali inutili, noi speriamo di poter regalare un futuro ad un cucciolo che ha tutta la vita davanti a sé”