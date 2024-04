Investe con l'auto due pedoni: scappa ma si costituisce poche ore dopo • Terzo Binario News

A bordo della vettura un 42enne, denunciato per omissione di soccorso; feriti una 20enne e un 23enne

Incidente in via Torresina, all’altezza di via del Podere Fiume. L’episodio è avvenuto mercoledì 24 aprile intorno alle 22,50. Secondo quanto ricostruito, un italiano di 42 anni, a bordo di una Ford B-Max, per cause in corso di accertamento ha investito due pedoni: una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso (lei è stata trasportata al Policlinico Agostino Gemelli, lui all’ospedale San Camillo, poi dimessi).

Il conducente del veicolo, come risulta dalle verifiche svolte dalla Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario, in prima battuta non si è fermato a prestare i soccorsi. Poche ore dopo, durante le indagini del caso, il 42enne si è costituito. Ed è stato denunciato per omissione di soccorso. Effettuati i testi alcolemici e tossicologici, che sono risultati negativi.

c.b.