"Diario d'artista", nuovo libro della civitavecchiese Ombretta Del Monte • Terzo Binario News

“Diario d’artista” edito dalla Pav edizioni è il nuovo libro di Ombretta Del Monte. Un volume dove l’autrice dona al lettore il suo essere Artista, ponendo l’attenzione più ad un aspetto emozionale che accademico.

Ombretta Del Monte, pittrice e scrittrice, artista poliedrica ed eclettica con un percorso espositivo internazionale, in questo testo dona al lettore quella parte nascosta che non appare nelle mostre o nei cataloghi d’arte.

“Diario d’artista” è quel “retroscena” fatto di sensazioni, viaggi,

relazioni, gioie e sofferenze. L’autrice civitavecchiese raccoglie anche una rassegna stampa per meglio corredare le specifiche degli eventi, ma poi scrive e mostra le opere con aforismi, poesie, racconti e pensieri, come in un intreccio dove tutto è perfettamente collegato dalla trascendenza artistica e dal profondo senso dei valori umani. Il testo è stato presentato alla recente Fiera del libro di Roma.