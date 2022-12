Capodanno, Comune e commercianti di Civitavecchia invitano alla festa in piazza Fratti • Terzo Binario News

Attraverso l’Assessorato al Commercio, l’Amministrazione comunale ha organizzato un evento in piazza Fratti per salutare il 2022 e dare il benvenuto all’anno nuovo.

Il programma prevede che saranno gli artisti di Zerofobika (tribute band a Renato Zero), che si alterneranno allo spettacolo e al concerto brasiliano. Da parte dei ristoratori locali è prevista la distribuzione di cotechino, lenticchie ed altri prodotti tipici delle feste, quali vin brulé, dolci tipici natalizi e spumante.

Come spiega l’Assessore Dimitri Vitali, “Il 31 dicembre torna quindi l’appuntamento con il Capodanno in piazza, nella fattispecie piazza Fratti. È un ulteriore modo per vivere la città e respirare l’aria di festa, condividendo gli spazi pubblici e contribuendo quindi a non desertificare il centro. Non a caso il coprotagonista della serata sarà proprio il commercio locale, che ha aderito con entusiasmo al’iniziativa. Perciò, tutti in piazza la sera di San Silvestro per scandire insieme il conto alla rovescia”.

Lo spettacolo prenderà il via alle ore 23.