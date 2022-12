Graziano Luciani riconfermato presidente di Confcommercio Civitavecchia • Terzo Binario News

Ieri l’Assemblea di Confcommercio Civitavecchia Litorale Lazio Nord ha rieletto all’unanimità Graziano Luciani (titolare di diverse attività del settore alimentare) come Presidente, e un Consiglio Direttivo composto da figure di spicco del “commercio cittadino”.

Il Consiglio che affiancherà il Presidente sarà composto da Cristiano Avolio (bar e servizi di digital marketing), Luca Di Pomponio (bar, pasticceria e gelateria), Antonio Palomba (servizi assicurativi); Giulio Santoni (dettaglio alimentare e non alimentare); Roberto Serafini (dettaglio alimentare e non alimentare).

Un’Assemblea molto partecipata ha discusso tanti temi delicati per il settore: tariffa rifiuti, decoro urbano, accoglienza per crocieristi ed equipaggi, concessioni per il commercio su area pubblica, autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, valorizzazione delle eccellenze locali. Il Presidente, in tempi brevi, condividerà con Direttivo e soci un programma da realizzare, e successivamente chiederà un incontro all’Amministrazione e a tutte le forze istituzionali.

“Con queste elezioni”, afferma il Graziano Luciani, “gli associati hanno voluto dare fiducia a persone che dovranno impegnarsi con serietà e trasparenza per portare avanti un compito impegnativo. Lo stimolo costruttivo di tutti gli imprenditori sono fondamentali per la crescita e lo sviluppo dell’Associazione e della nostra città: come ho già detto molte volte, invito alla massima partecipazione per contribuire al rilancio di un comparto strategico per Civitavecchia e il territorio”.