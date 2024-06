Visite con interprete Lis alla villa romana della Posta Vecchia di Ladispoli • Terzo Binario News

Giovedì 18 luglio visita guidata inclusiva con interprete Lis alla villa romana de “La Posta Vecchia”.

L’evento è gratuito ed è organizzato da Marco Cecchini, delegato del sindaco Grando al Progetto di Inclusione sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare”, in collaborazione con il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (Gatc).

Sono previste due visite, alle 16:00 ed alle 17:15, ed è necessaria la prenotazione inviando una mail a marco.cecchini@comunediladispoli.it.

“Siamo veramente felici – ha commentato Cecchini – di proporre questa visita inclusiva alla scoperta della storia e dell’archeologia di Ladispoli. La villa romana si trova sul sito dell’antica città di Alsium. Nell’area de La Posta Vecchia, in prossimità del Castello di Palo, nel piano interrato e nella zona circostante l’edificio seicentesco, antica stazione di posta oggi trasformata in albergo di lusso, si conservano i resti di numerosi ambienti strutture della villa romana. Un ringraziamento particolare al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite e a “La Posta Vecchia” per aver permesso lo svolgimento di questo evento”.

L’appuntamento è presso il piazzale della stazione di Palo Laziale dieci minuti prima dell’inizio della visita.